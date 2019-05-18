Футбол
«Спартак» претендует на хавбека «Славии» СучекаSoccer.ru 02:47
В нынешнем сезоне Сучек забил 12 голов в 32 матчах местного чемпионата. Также хавбек выступает за сборную Чехии. Напомним, что "Славия" с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить "Челси" из Лиги Европы.
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Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
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Свежевыжатые фруктовые соки и подслащенные напитки (например, лимонад и газировка) зачастую содержат примерно одинаковое количество калорий и сахара, в связи с чем вред для здоровья, в том числе из-за риска преждевременной смертности при их употреблении, одинаков.
Обновлено в 06:26
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В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ
В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
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Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
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Авто
Самый быстрый человек на планете презентовал новый электрокар
Усэйн Болт, которого многие знают как олимпийского чемпиона и быстрейшего человека на планете, решил погрузиться в мир электрического транспорта.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
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Кино
Стало известно, когда выйдет новая экранизация Mortal Kombat
Студия Warner Bros. определилась с датой выпуска новой «Смертельной битвы» (Mortal Kombat).
Обновлено в 05:15
Футбол
Особое мнение: Арсений Веснин
Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
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Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
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Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска
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Обновлено в 10:16
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
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Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Google раскрыла секреты ещё не анонсированной версии Android
Только недавно IT-гигант представил последнюю десятую версию операционной системы Android Q, а вице-президент компании Дэйв Берк (Dave Burke) уже рассказывает об особенностях одиннадцатой версии, которая выйдет лишь через год.
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Политика
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
ЦСКА — Ахмат 0:0 (Перерыв)
Обновлено в 09:49