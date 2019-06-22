Футбол

«Спартак» представил новый клубный автобусМатч ТВ 11:39

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«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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«Спартак» представил новый дизайн клубного автобуса. Он красно-черный

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«Спартак» показал новый клубный автобус

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