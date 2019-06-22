Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобусМатч ТВ 11:39
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:26, Вашингтон
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Общество
Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград
Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Торпедо» разгромило старейший клуб мира
Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в субботу была госпитализирована в одну из московских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь артистки Ольгу Шукшину.
Обновлено в 04:50
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Политика
В украинской Раде рассмотрят инициативу о кастрации педофилов
Украинские депутаты рассмотрят инициативу о химической кастрации педофилов.
Обновлено в 11:44
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Происшествия
Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии
Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено в 11:52
Экономика
Стоимость биткоина превысила $10 тысяч
По состоянию на 06.42 по московскому времени биткоин подорожал на 10,33% – до 10,73 тысячи долларов.
Обновлено в 03:24
Политика
Новая акция протеста началась у парламента в Тбилиси
Обновлено в 12:43
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Авто
В Германии отзывают около 60 тысяч дизельных Mercedes
Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) объявило об отзыве порядка 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI.
Обновлено в 11:08
Политика
Китай сможет наносить скрытые удары под водой
По словам военных специалистов, испытания Китая подтвердили успехи в морском использовании спутниковой навигационной системы, которые могут укрепить способность подводных лодок и беспилотников страны наносить скрытые удары, сообщает ЕНВ.
Обновлено 20 июня в 14:41
Футбол
«Барселона» отказалась от трансфера Де Лигта
Ранее появилась информация, что Де Лигт дал согласие на переход в «Ювентус».
Обновлено в 11:29
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.
Обновлено в 11:15
Культура
Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Обновлено в 01:30
Космос
NASA обнаружило на Марсе признаки жизни
На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.
Обновлено в 14:40
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии
Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Путешествия
Россия приостановит авиасообщение с Грузией: что делать туристам
Россия приостановит авиасообщение с Грузией: что делать туристам Туроператорам рекомендовано временно приостановить продажи путёвок.
Обновлено в 14:21
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Авто
Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00