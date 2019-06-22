Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобусМатч ТВ 11:39
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца
Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
Обновлено в 16:54
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Стриженовой с отличием закончила первый курс МГУ
В этом году Александра Стриженова с отличием закончила первый курс МГУ, чем немало порадовала именитую мать.
Обновлено в 13:01
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 19:08
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика
Участники митинга в Тбилиси направились к офису правящей партии
Жители Тбилиси, митинговавшие перед зданием парламента Грузии, оставили проспект Руставели и направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта».
Обновлено в 17:42
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Политика
В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»
Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Активисты назвали ложью слова мэрии Краснодара об автобусах
По словам критиков, Архипов утверждает, что жалоб нет.
Обновлено в 14:05
Культура
Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне
Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
Экономика
Любители легкой наживы нашли лазейку в программах кешбэков банков
В последние месяцы популярность набирает новый вид обмана банков, который можно условно назвать: "Как получить возврат от банка средств (кешбэк), при этом ничего не купив".
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата
Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Космос
Демон с Нибиру показал оскал: не горит в атмосфере Земли – ученые встревожены появлением наследника Звезды смерти
Уфологи сделали новые снимки марсианского демона, который смог беспрепятственно пересечь атмосферу Земли и не сгорел, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Vista.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста
Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26