Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылокРБК вчера в 07:35
Московский «Спартак» представит форму на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт клуба. Техническим спонсором команды является Nike. Домашний комплект формы выполнен в красном цвете с белой полосой, выездной — в зеркальном варианте (белая форма с красной полосой).
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«Спартак» представил новую форму. Полоска на месте, футболка и трусы сделаны из переработанных бутылок
Спорт-Экспрессвчера в 08:30
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Происшествия
Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор
Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку
Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Луганской области загорелся заминированный лес
На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Стало известно имя режиссера, который снимет первые два эпизода сериала «Властелин колец» от студии Amazon.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков.
Обновлено в 02:47
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Гаджеты
Процессор Ryzen 7 3700X выступил на равных с Core i9-9900K в тестах 3DMark, хотя стоит на 170 долларов меньше
Источник поделился результатами производительности восьмиядерного Ryzen 7 3700X в различных тестах пакета 3DMark, сравнив их с результатами Core i9-9900K.
Обновлено в 02:45
Общество
В Удмуртии начали массово гибнуть пчелы
Владельцев всех пасек просят своевременно сообщать о массовом падеже пчел или их необычном поведении в Главное управление ветеринарии по Удмуртии.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Песков подтвердил беседу Путина с премьером Нидерландов о МН17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил беседу Владимира Путина на саммите G20 с премьером Нидерландов Марком Рютте о крушении МН17.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Общество
В Свердловской области появились лжеприставы
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Футбол
Интервью со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой
Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.
Обновлено в 02:00
Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Общество
Роскачество обнаружило токсичные женские футболки
Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Якутии детский дом не может купить продукты из-за блокировки счета
В настоящее время счета детского учреждения заблокированы. Организация не может оплатить продукты питания и одежду для своих воспитанников.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено 01 июля в 07:13