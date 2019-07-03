Московский «Спартак» представит форму на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт клуба. Техническим спонсором команды является Nike. Домашний комплект формы выполнен в красном цвете с белой полосой, выездной — в зеркальном варианте (белая форма с красной полосой).

Происшествия Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.

Наука Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Происшествия Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна.

Происшествия В Луганской области загорелся заминированный лес На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.

Кино Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец» Стало известно имя режиссера, который снимет первые два эпизода сериала «Властелин колец» от студии Amazon.

Политика Путина спросили о планах после президентства Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".

Политика Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Общество В Удмуртии начали массово гибнуть пчелы Владельцев всех пасек просят своевременно сообщать о массовом падеже пчел или их необычном поведении в Главное управление ветеринарии по Удмуртии.

Политика Песков подтвердил беседу Путина с премьером Нидерландов о МН17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил беседу Владимира Путина на саммите G20 с премьером Нидерландов Марком Рютте о крушении МН17.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Общество В Свердловской области появились лжеприставы Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.

Футбол Интервью со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.

Кино Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки» Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.

Общество Роскачество обнаружило токсичные женские футболки Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.

Происшествия В Якутии детский дом не может купить продукты из-за блокировки счета В настоящее время счета детского учреждения заблокированы. Организация не может оплатить продукты питания и одежду для своих воспитанников.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.

Политика Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.

Политика Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Общество ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин развелся с женой Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.