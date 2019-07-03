Московский «Спартак» представит форму на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт клуба. Техническим спонсором команды является Nike. Домашний комплект формы выполнен в красном цвете с белой полосой, выездной — в зеркальном варианте (белая форма с красной полосой).

Происшествия Установлена личность погибших на подлодке Героев России Источники назвали имена двух Героев России, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Происшествия В Ульяновске потушили пожар на рынке Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто Компания BMW официально презентовала новый BMW X6 Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Финансы Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Здоровье Минздрав назвал причины смертности женщин в России Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Теннис Азаренко обыграла Томлянович и вышла в третий круг Уимблдона Добавим, что следующей сопернице Азаренко станет победительница матча между Симоной Халеп (Румыния) и Михаэлой Бузарнеску (Румыния).

Происшествия Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фото в белье после родов Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.

Кино Вышел трейлер российского фильма со Шварценеггером и Джеки Чаном В Сети появился трейлер российско-китайской картины «Тайна печати дракона», в которой сыграют голливудские звезды первой величины – Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауер.

Происшествия Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.

Кино Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда» Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.

Происшествия В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.

Общество Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.

Общество Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).