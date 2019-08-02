Футбол
«Спартак» представил четырёх новичковRT на русском вчера в 16:57
«Спартак» провёл официальную презентацию четырёх новичков, которые пополнили команду летом, в том числе Йордана Ларссона и Андре Шюррле. Генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что красно-белым удалось взять перспективных футболистов и сэкономить.
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Ажиотаж на автограф-сессии Шюррле и презентация игроков «Спартака». Лучшие фото
Чемпионатвчера в 14:57
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Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России
По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникли 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд. рублей.
Обновлено в 03:53
Культура
Русский француз Арнштам получил российский паспорт
Художник Кирилл Арнштам в Париже получил российский паспорт.
Обновлено в 03:15
Политика
США вводят новые санкции против России
Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено вчера в 09:01
Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 11:22
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Лариса Вербицкая показала, как выглядела в молодости
Обновлено вчера в 21:30
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Старейшее дерби Москвы: «Спартак» и «Динамо» сыграют в четвертом туре РПЛ
Обновлено вчера в 17:10
Музыка
В бухте Капсель пройдет фестиваль «Таврида — Арт»
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Футбол
Гвардиола рассказал о возможном трансфере Сане
Обновлено в 00:12
Политика
Умер вице-спикер заксобрания Свердловской области Сухов
Заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области, руководитель региональной общественной приемной "Единой России" Анатолий Сухов умер на 64-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:04
Наука
В природе осталось меньше 19 калифорнийских морских свиней
По состоянию на август 2018 года в мире оставалось меньше девятнадцати калифорнийских морских свиней (диапазон от шести до 19 особей), сообщается в Royal Society Open Science.
Обновлено 01 августа в 09:51
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Членов «Слуги народа» заставили разуться перед визитом Зеленского
Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского членов "Слуги народа" Управление госохраны заставило снять обувь, сообщает "Украинская правда" Президент Владимир Зеленский посещает Трускавец, где проходят тренинг члены "Слуги народа", 3 августа.
Обновлено в 03:31
Политика
Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги.
Обновлено в 01:49
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти погибли три человека
Обновлено в 03:42
Происшествия
Сумку с 19 млн рублей украли из автомобиля на востоке столицы
На Челябинской улице неизвестный разбил стекло стоящей во дворе машины и похитил из салона сумку, в которой находилось в сумме 19 млн рублей.
Обновлено в 03:22
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Пользователи Сети обвинили женщину, которая надела на свадьбу сына платье, как у невесты, в попытке перещеголять будущую сноху.
Обновлено вчера в 23:48