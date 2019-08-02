«Спартак» провёл официальную презентацию четырёх новичков, которые пополнили команду летом, в том числе Йордана Ларссона и Андре Шюррле. Генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что красно-белым удалось взять перспективных футболистов и сэкономить.

Армия и оружие В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Армия и оружие Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии.

Экономика Украина ввела спецпошлины на товары из России Кабинет министров Украины с 1 августа ввел специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других пошлин.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере Тиля "Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.

Политика Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов» Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Общество Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Транспорт Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.

Футбол Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.

Авто В сети появились изображения российского электрокара Zetta Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Армия и оружие Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля» На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».

Футбол Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.

Происшествия Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.

Армия и оружие В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".

Гаджеты Xiaomi представила новые «умные» часы для детей О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы.