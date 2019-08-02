Футбол
«Спартак» представил четырёх новичковRT на русском вчера в 16:57
«Спартак» провёл официальную презентацию четырёх новичков, которые пополнили команду летом, в том числе Йордана Ларссона и Андре Шюррле. Генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что красно-белым удалось взять перспективных футболистов и сэкономить.
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Ажиотаж на автограф-сессии Шюррле и презентация игроков «Спартака». Лучшие фото
Чемпионатвчера в 14:57
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Армия и оружие
В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля
По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено 01 августа в 19:13
Армия и оружие
Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии
В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии.
Обновлено в 01:49
Экономика
Украина ввела спецпошлины на товары из России
Кабинет министров Украины с 1 августа ввел специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других пошлин.
Обновлено 01 августа в 00:34
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова
Обновлено вчера в 05:49
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено вчера в 05:53
Футбол
Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым
Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
В сети появились изображения российского электрокара Zetta
Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Обновлено вчера в 04:26
Авто
Где нельзя сдавать назад и за что выпишут штраф в 6000 рублей?
Места с односторонним движением и знаком «Въезд запрещен» не разрешают движение задним ходом.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Футбол
Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Гаджеты
Xiaomi представила новые «умные» часы для детей
О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Интарс Бусулис: Зритель чувствует искренность
Певец отметил, что хорошо общается со многими российскими звездами: Филиппом Киркоровым, Еленой Ваенгой, Денисом Клявером.
Обновлено вчера в 07:55