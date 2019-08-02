Футбол

«Спартак» представил четырёх новичковRT на русском вчера в 16:57

«Спартак» провёл официальную презентацию четырёх новичков, которые пополнили команду летом, в том числе Йордана Ларссона и Андре Шюррле. Генеральный директор клуба Томас Цорн заявил, что красно-белым удалось взять перспективных футболистов и сэкономить.
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Цорн: «В „Спартаке“ еще будут новички — это еще не все»

Sport24.ruвчера в 12:01

«Новички еще будут». ФК «Спартак» презентовал чемпиона мира Шюррле и сына Хенрика Ларссона

ТАССвчера в 16:59

Томас Цорн: «Спартак» еще не закончил комплектование

Советский спортвчера в 13:45

Ажиотаж на автограф-сессии Шюррле и презентация игроков «Спартака». Лучшие фото

Чемпионатвчера в 14:57

Томас Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную сумму

РИА Новостивчера в 14:50

«Спартак» презентовал новичков. Шюррле говорил по-русски, а Цорн анонсировал переход Тила

Матч ТВвчера в 15:18

«Спартак» представил новичков. И на день забыл о проблемах

Спорт-Экспрессвчера в 15:20
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Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

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Армия и оружие

В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля

По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

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Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено 01 августа в 19:13
Армия и оружие

Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии

В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии.
Обновлено в 01:49
Экономика

Украина ввела спецпошлины на товары из России

Кабинет министров Украины с 1 августа ввел специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других пошлин.
Обновлено 01 августа в 00:34
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
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Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

Обновлено вчера в 05:49
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
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Общество

Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети

Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Транспорт

Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах

Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено вчера в 05:53
Футбол

Федун и Цорн посетили тренировку и поговорили с Кононовым

Президент московского "Спартака" Леонид Федун вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном посетил тренировку команды, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 11:49
Авто

В сети появились изображения российского электрокара Zetta

Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
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Где нельзя сдавать назад и за что выпишут штраф в 6000 рублей?

Места с односторонним движением и знаком «Въезд запрещен» не разрешают движение задним ходом.
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Армия и оружие

Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»

На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
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Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено вчера в 10:28
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Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие

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Xiaomi представила новые «умные» часы для детей

О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы.
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Интарс Бусулис: Зритель чувствует искренность

Певец отметил, что хорошо общается со многими российскими звездами: Филиппом Киркоровым, Еленой Ваенгой, Денисом Клявером.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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