Футбол
«Спартак» предложил за трансфер сына Хаджи 12 млн евроSport24.ru 08:27
«Спартак» продолжает вести переговоры о трансфере румынского полузащитника Яниса Хаджи из «Вииторула». Как сообщает Gazeta Sporturilor, красно-белые предложили за 20-летнего футболиста 12 миллионов евро. Отмечается, что в «Спартаке» рассчитывают получить ответ на свое предложение в течение 3 дней.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
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Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
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Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей
Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
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Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
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Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка
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Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
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Происшествия
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Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
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Вишневскому отказали в регистрации кандидатом в губернаторы
Петербургский Горизбирком отказал в регистрации кандидату в губернаторы от партии «Яблоко» Борису Вишневскому.
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Поведение Месси на Кубке Америки назвали неуважением
Поведение капитана сборной аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки назвали проявлением неуважения в отношении Южноамериканской конфедерации футбола.
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Армия и оружие
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Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
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Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
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Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму
Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
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В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
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