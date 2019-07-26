Московский «Спартак» хочет заполучить хавбека АЗ из Алкмаара. Красно-белые готовы заплатить за Гуса Тила более 10 млн евро. По информации De Telegraaf, АЗ отклонил предложение московского клуба.

«Спартак» предложил за игрока АЗ более 10 млн евро

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