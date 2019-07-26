Футбол
«Спартак» предложил за игрока АЗ более 10 млн евроBookmaker-ratings.ru 12:37
Московский «Спартак» хочет заполучить хавбека АЗ из Алкмаара. Красно-белые готовы заплатить за Гуса Тила более 10 млн евро. По информации De Telegraaf, АЗ отклонил предложение московского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:31, Вашингтон
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Американского генерала обвинили в домогательствах к подчиненной
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 16:22
Гаджеты
На смену телефонным гудкам придет видеореклама
Операторы сотовой связи в РФ намерены демонстрировать рекламные ролики во время набора номера абонентом, пишут «Известия» со ссылкой на мобильные операторы.
Обновлено в 07:48
Политика
Сальвини выпил кофе за здоровье Макрона
Вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини в прямой трансляции на своей странице в Twitter в четверг, 25 июля, раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу о нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Политика
Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию
Обновлено вчера в 13:11
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика
Макрон созвонился с Трампом после угроз введения санкций
Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампа после недавних сообщений о введении американской стороной санкции против Франции.
Обновлено в 19:01
Здоровье
Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT
Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек
На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
Обновлено в 21:38
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено в 22:12
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 22:38
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено в 23:03
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено в 18:53
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие
Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска
Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Обновлено в 19:50
Культура
Мультсериал, снятый при поддержке Минкультуры России, собрал 1,5 млрд просмотров на YouTube
Анимационный сериал «Три кота», снятый при поддержке Минкультуры России, собрал более 1,5 млрд совокупных просмотров всех серий в русскоязычном сегменте видеосервиса YouTube.
Обновлено в 15:13