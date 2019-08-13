Футбол
«Спартак» предложил € 10 млн за лучшего бомбардира турецкой СуперлигиЧемпионат 03:23
Как сообщает Fanatic, красно-белые предложили за 27-летнего футболиста € 10 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб хочет выручить за трансфер сенегальского футболиста не менее € 13 млн, а сам игрок желает зарабатывать € 3 млн в год.
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