Как сообщает Fanatic, красно-белые предложили за 27-летнего футболиста € 10 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб хочет выручить за трансфер сенегальского футболиста не менее € 13 млн, а сам игрок желает зарабатывать € 3 млн в год.

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