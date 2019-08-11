Футбол

«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за ТамезаВести.Ru 11:04

Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро. Как сообщает RMC Sport, в настоящий момент клубы ведут переговоры по переходу французского полузащитника камерунского происхождения.
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«Спартак» предложил 9 млн евро за полузащитника «Ниццы»

Sport24.ru10:06

СМИ: «Спартак» предложил 9 миллионов евро за полузащитника «Ниццы»

Sportbox.RU10:25

СМИ: «Спартак» предложил 9 миллионов евро за полузащитника «Ниццы»

Матч ТВ10:25

«Спартак» предложил 9 миллионов за игрока «Ниццы»

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«Спартак» предложил 9 млн евро за хавбека «Ниццы» Тамеза

Sports.ru10:17

«Спартак» предложил за хавбека «Ниццы» Тамеза € 9 млн

Чемпионат10:12

Источник: «Спартак» предложил 9 миллионов за хавбека «Ниццы»

Спорт-Экспресс10:07
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