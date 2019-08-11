Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за ТамезаВести.Ru 11:04
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро. Как сообщает RMC Sport, в настоящий момент клубы ведут переговоры по переходу французского полузащитника камерунского происхождения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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Армия и оружие
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Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
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Провокаторы откликнулись на призывы оппозиции и устроили погромы в Москве
После концерта в Москве, который прошел 10 августа на проспекте Сахарова, сторонники либералов устроили массовые беспорядки - они разбивали стекла автомобилей, мешали проезду транспорта и разбрасывали дымовые шашки.
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Теннис
Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в основную сетку теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
Обновлено в 11:38
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Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
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Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Политика
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
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Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
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Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
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Политика
Трамп назвал Байдена психически нездоровым для президента
Дональд Трамп назвал своего конкурента за пост президента США «психически непригодным» для этой должности.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Петербурге возбудили дело по факту стрельбы из травматики
В Петербурге возбудили дело против мужчины, который стрелял по оппонентам из травматического оружия.
Обновлено в 10:02
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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