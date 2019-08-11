Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро. Как сообщает RMC Sport, в настоящий момент клубы ведут переговоры по переходу французского полузащитника камерунского происхождения.

«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза

Экономика Западные СМИ назвали причины взлета цен на золото С октября 2018 года золото выросло в цене на 25%.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Происшествия В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении В городе Гатчина Ленинградской области крещение годовалого ребенка в Мариенбургской церкви закончилось скандалом.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Общество Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.

Футбол Гризманн прокомментировал первый гол за «Барселону» Французский нападающий отличился в матче с «Наполи», который его команда выиграла со счетом 4:0. После игры Гризманн заметил, что очень рад первому забитому мячу в футболке «Барселоны».

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Политика Президент Йемена обвинил Иран в подрыве стабильности в стране Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади заявил, что в подрыве стабильности на юге и в северных регионах страны виноват Иран.

Армия и оружие Как врачи Главного клинического госпиталя Росгвардии спасают больных Квалификация врачей, современное оборудование и передовые методики помогают возвращать в строй больных, прибывших в Подмосковье со всей России: от Калининграда до Чукотки, от Кольского полуострова до Крыма.

Армия и оружие Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области В Псковской области более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили прыжок с парашютом на воду.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Здоровье Доктор Мясников назвал 5 способов сохранить суставы здоровыми Российский врач Александр Мясников назвал пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Авто Почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V» Другая модель – Vanquish, также взято из английского языка, а значение слова - побеждать или преодолевать.

Происшествия Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье Четыре человека погибли и ещё семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Общество Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста Специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала о методах преодоления кризиса среднего возраста.

Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.

Происшествия Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.