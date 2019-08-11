Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за ТамезаВести.Ru 11:04
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро. Как сообщает RMC Sport, в настоящий момент клубы ведут переговоры по переходу французского полузащитника камерунского происхождения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:38, Вашингтон
Экономика
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Обновлено вчера в 11:35
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Армия и оружие
Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области
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В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
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Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
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Российский врач Александр Мясников назвал пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
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Происшествия
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Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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Обновлено в 02:30
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Почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V»
Другая модель – Vanquish, также взято из английского языка, а значение слова - побеждать или преодолевать.
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Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли и ещё семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье.
Обновлено в 13:14
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Общество
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста
Специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала о методах преодоления кризиса среднего возраста.
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Обновлено в 06:27
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Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
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