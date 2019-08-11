Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за ТамезаВести.Ru 11:04
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро. Как сообщает RMC Sport, в настоящий момент клубы ведут переговоры по переходу французского полузащитника камерунского происхождения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
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