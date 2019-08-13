Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата ТурцииРИА Новости 03:48
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik. По информации источника, руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи 27-летнего Дианье порядка 13 миллионов.
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Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
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Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
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Аманда Сайфрид отказалась от роли Гаморы из-за грима
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В ТЦСО «Филёвский парк» состоялся «Час православия»
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Общество
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Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Киев заподозрил Москву в подготовке к ядерным ударам
Киев считает, что ведется подготовка к нанесению гипотетического масштабного удара по украинской территории.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований после перепроверки на допинг.
Обновлено в 06:57
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
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Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Теннис
Шарапова: «Приняла вызов и смогла победить»
В первой партии Шараповой потребовалось пять сет-пойнтов, чтобы закончить дело, а по ходу второго Мария сначала уступала с брейком, а затем вела со счетом 6:5, подавала на матч и имела матчбол, но не использовала его.
Обновлено в 01:28
Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Калининград
В рамках рабочей поездки Шойгу посетит конкурс армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелёвка.
Обновлено в 04:55
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
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В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
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Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину
Обновлено в 05:59
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Интернет
Google позволила пользователям Android входить в сервисы по отпечатку
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Обновлено в 04:58
Политика
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24