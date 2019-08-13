Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik. По информации источника, руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи 27-летнего Дианье порядка 13 миллионов.

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