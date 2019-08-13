Футбол

«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата ТурцииРИА Новости 03:48

Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik. По информации источника, руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи 27-летнего Дианье порядка 13 миллионов.
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«Спартак» предлагает 10 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Турции

Sport24.ru04:00

«Спартак» предложил «Галатасараю» 10 млн евро за Дианье. Он стал 4-м в борьбе за «Золотую бутсу»

Sports.ru04:13

Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Галатасарая»

Спорт-Экспресс02:49

СМИ: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за форварда «Галатасарая»

Матч ТВ03:24

СМИ: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за форварда «Галатасарая»

Sportbox.RU03:24

«Спартак» предложил € 10 млн за лучшего бомбардира турецкой Суперлиги

Чемпионат03:23

«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции

РИА Новости03:48
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
Экономика

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
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Песков оценил общение Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
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Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
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Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта

Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
ЖКХ

Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии

Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Музыка

В день рождения Толстого выйдет альбом со звуками «Ясной Поляны»

Альбом с записями звуков усадьбы "Ясная Поляна", голоса Льва Толстого и местного фольклора выйдет на стриминговых площадках в день рождения писателя – девятого сентября, сообщили в пресс-службе одного из участников проекта, корпорации "Ростех".
Обновлено в 07:12
Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

На первых дебатах кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга врио главы региона Александр Беглов назвал себя беспартийным и "единственным хозяйственником среди политиков".
Обновлено в 03:34
Политика

Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Общество

Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России

Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Минприроды может причислить северного оленя к редким видам животных

Обновлено в 07:35
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками

Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Экономика

Вице-президент Сбербанка проигнорировал вопрос о ставках банка

На форуме участники от 18 до 30 лет представляют свои проекты на получение грантов, проходят образовательные лекции и тренинги.
Обновлено в 06:24
Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Здоровье

Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину

Обновлено в 05:59
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Обновлено в 04:13
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны

Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Политика

Суд Херсона отказал СБУ в аресте российского танкера «Механик Погодин»

Херсонский суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в удовлетворении ходатайства об аресте российского танкера "Механик Погодин".
Обновлено в 05:49
Технологии

Inline Technologies модернизировала ИТ-инфраструктуру НИЦ «Строительство»

Inline Technologies завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры НИЦ «Строительство».
Обновлено в 07:55
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
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AMD успокоила пользователей — чипы RX 5700 могут греться до 110 °C

Компания AMD в своем блоге рассказала о технологии изменения частоты и контроля температуры GPU в своих картах Radeon RX 5700.
Обновлено в 06:39
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Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
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