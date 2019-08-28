Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский "Спартак" рассчитывает в ближайшее время подписать нападающего стамбульского "Галатасарая" Мбайе Дьяну. В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
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Источник: «Спартак» готов купить лучшего бомбардира чемпионата Турции

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«Спартак» предложил 9 млн евро за сенегальского форварда «Галатасарая»

Sport24.ru10:53

«Спартак» предложил 9 млн евро за форварда «Галатасарая» Дианье, игрок хочет 3,5 млн евро в год

Sports.ru10:32

СМИ: «Спартак» хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции за 9 миллионов евро

Матч ТВ10:45

Источник: «Спартак» предлагает 9 миллионов евро за нападающего «Галатасарая»

Спорт-Экспресс10:35

«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»

Sport.ru11:14

«Спартак» сделал официальное предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Турции

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