Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клубаГазета.Ru 17:20
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Брайтон энд Хоув Альбион" Алексиса Мак Аллистера, передает "Советский спорт". По информации журналиста Луиса Фрегосси, российский клуб предложил за футболиста €20 млн.
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Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Автоспорт
Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «24 часа Ле-Мана»
На автодроме «Сарта» завершилась квалификация знаменитой гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 18:21
Технологии
Столовый прибор: беспроводная зарядка стала в сто раз мощнее
Предложенная технология использования гибкой метаповерхности позволила в сто раз увеличить расстояние, на которое устройство передает сигнал: радиус действия представленных сегодня на рынке беспроводных зарядок не превышает 1 см, тогда как разработанный отечественными специалистами умный стол сможет питать все гаджеты на расстоянии метра.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли
«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:27
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Политика
Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети
Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено в 04:57
Авто
Названы марки автомобилей, которые доставляют удовольствие владельцам
По данным исследования, проведенного в прошлом году, максимальный процент владельцев ТС, которые расценивают свое авто именно как удовольствие, приходится на хозяев Land Rover - 64% собственников автомобилей этой марки отметили, что машина приносит им положительные эмоции.
Обновлено в 11:51
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Общество
Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих
"Учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, проектом указа предусматривается повышение (индексация) окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы с 1 октября 2019 года на 4,3%", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Обновлено в 11:47
Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
Футбол
Дортмундская «Боруссия» интересуется Косьельни
Как сообщает Bild, дортмундская "Боруссия" инетерсуется 33-летним французом.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Гаджеты
Huawei совместно с другими компаниями тестирует замену Android
Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android.
Обновлено в 15:39
Технологии
IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов
Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.
Обновлено в 15:56
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Транспорт
Беглов договорился о выделении 87 млрд руб. на строительство широтной магистрали в Петербурге
Обновлено в 18:48
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41