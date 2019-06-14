Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клубаГазета.Ru 17:20

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Брайтон энд Хоув Альбион" Алексиса Мак Аллистера, передает "Советский спорт". По информации журналиста Луиса Фрегосси, российский клуб предложил за футболиста €20 млн.
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Мак Аллистер скорее всего перейдёт в «Бока Хуниорс»

Чемпионат18:30

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Газета.Ru17:20

«Спартак» предлагает 20 млн евро за аргентинца. Но это не Понсе

Спорт день за днем16:30

В Аргентине сообщили, что «Спартак» предложил 20 млн евро за Алексиса Макаллистера

Sport24.ru16:35

Источник: «Спартак» предлагает 20 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Мак Аллистера

Спорт-Экспресс16:15

Мак Аллистер, за которого предложил 20 млн евро «Спартак», хочет перейти в «Бока Хуниорс»

Sports.ru17:59

Источник: «Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Советский спорт16:36
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Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Автоспорт

Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «24 часа Ле-Мана»

На автодроме «Сарта» завершилась квалификация знаменитой гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 18:21
Технологии

Столовый прибор: беспроводная зарядка стала в сто раз мощнее

Предложенная технология использования гибкой метаповерхности позволила в сто раз увеличить расстояние, на которое устройство передает сигнал: радиус действия представленных сегодня на рынке беспроводных зарядок не превышает 1 см, тогда как разработанный отечественными специалистами умный стол сможет питать все гаджеты на расстоянии метра.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли

«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:27
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Великобритании продают средневековую тюрьму для ведьм с привидениями

Обновлено в 18:05
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети

Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено в 04:57
Авто

Названы марки автомобилей, которые доставляют удовольствие владельцам

По данным исследования, проведенного в прошлом году, максимальный процент владельцев ТС, которые расценивают свое авто именно как удовольствие, приходится на хозяев Land Rover - 64% собственников автомобилей этой марки отметили, что машина приносит им положительные эмоции.
Обновлено в 11:51
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Общество

Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих

"Учитывая прогнозный уровень инфляции, в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим должности федеральной государственной гражданской службы, проектом указа предусматривается повышение (индексация) окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы с 1 октября 2019 года на 4,3%", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Обновлено в 11:47
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
Футбол

Дортмундская «Боруссия» интересуется Косьельни

Как сообщает Bild, дортмундская "Боруссия" инетерсуется 33-летним французом.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Авто

Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX

Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Гаджеты

Huawei совместно с другими компаниями тестирует замену Android

Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android.
Обновлено в 15:39
Технологии

IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов

Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.
Обновлено в 15:56
Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Обновлено в 18:05
Транспорт

Беглов договорился о выделении 87 млрд руб. на строительство широтной магистрали в Петербурге

Обновлено в 18:48
Здоровье

Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма

Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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