Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клубаГазета.Ru вчера в 17:20
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Брайтон энд Хоув Альбион" Алексиса Мак Аллистера, передает "Советский спорт". По информации журналиста Луиса Фрегосси, российский клуб предложил за футболиста €20 млн.
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В Аргентине сообщили, что «Спартак» предложил 20 млн евро за Алексиса Макаллистера
Sport24.ruвчера в 16:35
Источник: «Спартак» предлагает 20 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Мак Аллистера
Спорт-Экспрессвчера в 16:15
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