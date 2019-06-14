Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»Евро-футбол.ру вчера в 17:14
Московский "Спартак" нашёл усиление состава в английском "Брайтоне". Как сообщает журналист Луис Фрегосси, "красно-белые" предложили 20 млн евро за 20-летнего полузащитника Алексиса Макаллистера.
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Источник: «Спартак» предлагает 20 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Мак Аллистера
Спорт-Экспрессвчера в 16:15
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Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
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Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
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Обновлено в 03:07
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«Hubble» сфотографировал маленькую галактику с большим «сердцем»
Космический телескоп «Hubble» запечатлел крошечную галактику ESO 495-21, которая имеет диаметр всего 3 тысячи световых лет, что, по самым скромным оценкам, более чем в 30 раз меньше протяженности Млечного Пути, однако такой размер не мешает ей рождать звезды с неистовой скоростью и скрывать в центре сверхмассивную черную дыру.
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Спорт
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Сборная России набрала 7 очков в своей отборочной группе и обеспечила себе второе место, которое дает прямую путевку на чемпионат Европы 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции.
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В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
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В России продажи новых электрокаров выросли втрое
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Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы
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Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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В Екатеринбурге локализовали пожар в частном детсаду
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Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
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