«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»Евро-футбол.ру вчера в 17:14

Московский "Спартак" нашёл усиление состава в английском "Брайтоне". Как сообщает журналист Луис Фрегосси, "красно-белые" предложили 20 млн евро за 20-летнего полузащитника Алексиса Макаллистера.

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Армия и оружие США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

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Футбол «Шеффилд Юнайтед» планирует подписать Рибери По информации источника, английский клуб намерен подписать контракт с Рибери. Французский полузащитник выступал за «Баварию» с 2007 года.

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Происшествия В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.

Авто В России продажи новых электрокаров выросли втрое Как сообщает «Автостат», в России за 5 месяцев этого года было продано 119 новых электрокаров.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.