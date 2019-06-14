Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»Евро-футбол.ру вчера в 17:14
Московский "Спартак" нашёл усиление состава в английском "Брайтоне". Как сообщает журналист Луис Фрегосси, "красно-белые" предложили 20 млн евро за 20-летнего полузащитника Алексиса Макаллистера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: «Спартак» предлагает 20 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Мак Аллистера
Спорт-Экспрессвчера в 16:15
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»
Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми
Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019».
Обновлено в 02:19
Происшествия
Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину
Отмечалось, что дело Ковалева касается мошенничества при строительстве детской площадки в городе за 4,9 млн руб. В мае во время медиафорума Общероссийского народного фронта журналистка из Рязани пожаловалась Владимиру Путину, что в городе было выделено около 4 млн руб. на строительство детской площадки, которая, однако, так и не появилась.
Обновлено в 04:05
Политика
Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского
Обновлено в 04:46
Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.
Обновлено в 00:38
Политика
Стала известна дата проведения саммита ШОС и БРИКС в Челябинске
Президент РФ Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Обновлено в 04:25
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе
В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке
Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.
Обновлено в 00:17
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Футбол
Вратарь «Барселоны» Силлессен может продолжить карьеру в АПЛ
Голландский голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен попал в сферу интересов британских клубов — им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 02:27
Авто
АвтоВАЗ готовит к продажам Xray с импортным вариатором
Стоимость и дата выхода LADA Xray с вариатором пока не сообщается. Тем временем в Сети показали LADA 4x4 с «автоматом» и штатной раздаткой.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем
Правда, уже через несколько секунд певица закричала: «Холодно!»
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Официально представлено мощное купе Alpine A110S
Alpine A110S является новой моделью в спортивной линейке французского бренда.
Обновлено вчера в 14:37