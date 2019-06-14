Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»Евро-футбол.ру вчера в 17:14

Московский "Спартак" нашёл усиление состава в английском "Брайтоне". Как сообщает журналист Луис Фрегосси, "красно-белые" предложили 20 млн евро за 20-летнего полузащитника Алексиса Макаллистера.
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Мак Аллистер, на которого претендует «Спартак», хочет перейти в «Бока Хуниорс»

Советский спорт02:23

«Спартак» готов отдать 20 млн за игрока из АПЛ, Погба может вернуться в «Юве». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:00

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Газета.Ruвчера в 17:20

Мак Аллистер, которым интересуется «Спартак», скорее всего, перейдёт в «Боку»

Чемпионатвчера в 18:30

Источник: «Спартак» предлагает 20 миллионов евро за хавбека «Брайтона» Мак Аллистера

Спорт-Экспрессвчера в 16:15

Мак Аллистер, за которого предложил 20 млн евро «Спартак», хочет перейти в «Бока Хуниорс»

Sports.ruвчера в 17:59

«Спартак» предлагает 20 млн евро за аргентинца. Но это не Понсе

Спорт день за днемвчера в 16:30
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Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика

США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»

Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара

Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми

Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Псковские десантники отправились на учения в Сербию

Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019».
Обновлено в 02:19
Происшествия

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

Отмечалось, что дело Ковалева касается мошенничества при строительстве детской площадки в городе за 4,9 млн руб. В мае во время медиафорума Общероссийского народного фронта журналистка из Рязани пожаловалась Владимиру Путину, что в городе было выделено около 4 млн руб. на строительство детской площадки, которая, однако, так и не появилась.
Обновлено в 04:05
Политика

Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского

Обновлено в 04:46
Политика

Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Пентагон предъявил «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено в 02:55
Политика

Стала известна дата проведения саммита ШОС и БРИКС в Челябинске

Президент РФ Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Обновлено в 04:25
Политика

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Общество

Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей

Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе

В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Политика

Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Политика

Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400

Обновлено в 03:57
Происшествия

В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову

Обновлено вчера в 20:10
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке

Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.
Обновлено в 00:17
Общество

Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах

Обновлено в 04:23
Футбол

Вратарь «Барселоны» Силлессен может продолжить карьеру в АПЛ

Голландский голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен попал в сферу интересов британских клубов — им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 02:27
Авто

АвтоВАЗ готовит к продажам Xray с импортным вариатором

Стоимость и дата выхода LADA Xray с вариатором пока не сообщается. Тем временем в Сети показали LADA 4x4 с «автоматом» и штатной раздаткой.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем

Правда, уже через несколько секунд певица закричала: «Холодно!»
Обновлено вчера в 23:26
Авто

Официально представлено мощное купе Alpine A110S

Alpine A110S является новой моделью в спортивной линейке французского бренда.
Обновлено вчера в 14:37
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