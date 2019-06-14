«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»Евро-футбол.ру вчера в 17:14

Московский "Спартак" нашёл усиление состава в английском "Брайтоне". Как сообщает журналист Луис Фрегосси, "красно-белые" предложили 20 млн евро за 20-летнего полузащитника Алексиса Макаллистера.

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