Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» БрумуРИА Новости 16:21

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде. В сезоне-2018/19 24-летний Брума забил три гола в 27 матчах за "Лейпциг".
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«Спартак» предложил Бруме два млн евро за сезон

Советский спорт17:33

«Спартак» и ПСВ предложили по 15 млн евро за полузащитника «РБ Лейпциг» Бруму

Sport24.ru16:33

Новый Роналду, играл с Дрогба и Подольски, забивал «Зениту». Вингер из «Лейпцига» может перейти в «Спартак»

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Газета.Ru16:28

«Спартак» готов предложить Бруме € 2 млн в год

Чемпионат17:15

«Спартак» предложил за полузащитника «Лейпцига» 15 млн евро

Матч ТВ17:23

«Спартак» и ПСВ предлагают по 15 млн евро за хавбека «Лейпцига» Бруму

Sports.ru16:01
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
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Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ

«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.
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Шоу-бизнес

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В студию колл-центра «в гости» к президенту пришел популярный артист Александр Петров — звезда киносерии «Гоголь».
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Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
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Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Экономика

Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка

В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
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Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество

Роскомнадзор проиграл суд и должен предпринимателю 415 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
Обновлено в 14:26
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В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено в 17:30
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
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Найдены потенциальные космические туристы для полета на «Союзе»

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С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
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Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

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Ольга Кабо поделилась счастливыми фото летнего отдыха с сыном

Звезда наслаждается отпуском в одном из отелей Турции. Известная актриса театра и кино Ольга Кабо — мама двоих детей.
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Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
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Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено в 14:56
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Происшествия

Цыгане начали возвращаться в Чемодановку

Глава межрегиональной организации «Ассоциация цыган» сообщил о намерении покинувших Чемодановку цыган вернуться в село, передает ТАСС.
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Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
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