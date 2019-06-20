Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» БрумуРИА Новости вчера в 16:21
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде. В сезоне-2018/19 24-летний Брума забил три гола в 27 матчах за "Лейпциг".
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«Спартак» и ПСВ предложили по 15 млн евро за полузащитника «РБ Лейпциг» Бруму
Sport24.ruвчера в 16:33
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Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10
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Армия и оружие
15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ
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Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ
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Обновлено вчера в 17:03
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Обновлено вчера в 10:45
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Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:02
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