Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» БрумуРИА Новости 16:21
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде. В сезоне-2018/19 24-летний Брума забил три гола в 27 матчах за "Лейпциг".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:46, Вашингтон
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К дому Алибасова приехала полиция
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На алименты Собчак подавать не стала.
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РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
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Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
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Происшествия
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Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
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Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Общество
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
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Кучеров признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ
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Общество
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Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Певица Нюша примеряла кожаное белье
Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Кино
К акции «Великое кино великой страны» присоединились 1 000 кинотеатров
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Почти тысяча кинотеатров по всей России примут участие в уникальной акции «Великое кино великой страны», организованной в рамках фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», сообщает пресс-служба кинофорума.
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Теннис
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Обновлено в 12:41
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Путин рассказал о склонностях Кудрина
В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.
Обновлено в 08:46
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Продюсера Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры
Обновлено в 20:17
Политика
Трамп и Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой
Американский лидер Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо обсудили улучшение работы на границе между США и Канадой.
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