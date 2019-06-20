Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» БрумуРИА Новости 16:21

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде. В сезоне-2018/19 24-летний Брума забил три гола в 27 матчах за "Лейпциг".
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«Спартак» и ПСВ предлагают по 15 млн евро за хавбека «Лейпцига» Бруму

Sports.ru16:01
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