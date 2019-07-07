Футбол
«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» ХаджиСоветский спорт 08:26
Как сообщает Gazeta Sporturilor, московский клуб предложил 12 миллионов евро за переход в команду атакующего полузащитника Яниса Хаджи, который приходится сыном бывшему хавбеку Реала и Барселоны Георге Хаджи.
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Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru 15:30
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Общество
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Экономика
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Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
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Футбол
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Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
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Обновлено в 16:21
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на два года
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Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
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Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Космос
В РКК «Энергия» рассказали о риске при посадке «Федерации» в океане
Членам команды придется приводняться в Тихом океане, где у РФ нет высокоскоростных спасательных судов, пояснил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
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Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.0.
Обновлено в 11:49
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Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»
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Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Обновлено в 20:35
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Происшествия
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Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Энергетика
Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца
Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
Обновлено в 15:22
Политика
Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией
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Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
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20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
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Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
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