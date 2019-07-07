Футбол

«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» ХаджиСоветский спорт 08:26

Как сообщает Gazeta Sporturilor, московский клуб предложил 12 миллионов евро за переход в команду атакующего полузащитника Яниса Хаджи, который приходится сыном бывшему хавбеку Реала и Барселоны Георге Хаджи.
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Мирча Луческу
Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru 15:30

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Источник: «Барселона» по просьбе Роналдо поборется со «Спартаком» за Хаджи

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Источник: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи

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Футбол

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Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
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Футбол

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