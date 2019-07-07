Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына ХаджиГазета.Ru 15:30
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
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Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru 15:30
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