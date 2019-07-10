Футбол
«Спартак» предлагает Хаджи более 2 млн евро в годMetaratings 04:13
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спартак» и «Барселона». Попеску подтвердил эти данные, однако, по его словам, в этой ситуации «Вииторул» откажет каталонскому клубу, потому что «Барселона» после подписания планирует отдать полузащитника в аренду.
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