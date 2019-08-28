Футбол

Sport.ru«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»

Одним из последних приобретений московского "Спартака" этим летом может стать нападающий турецкого "Галатасарая" Мбайе Дьяну. В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
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