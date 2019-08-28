Футбол
Sport.ru«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
Одним из последних приобретений московского "Спартака" этим летом может стать нападающий турецкого "Галатасарая" Мбайе Дьяну. В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
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"За 6 месяцев 2019 года кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 17% и составил 358,3 млрд рублей (305,4 млрд рублей по состоянию на 01.01.2019 года)", - говорится в сообщении банка.
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В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
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Политика
В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность
REGNUM 25 августа в 20:50
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
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Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Происшествия
После обрушения стены здания в Новосибирске задержали трех человек
В Новосибирске задержали трех человек после обрушении стены здания, в результате которого погибли три человека.
Дождь 10:32
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
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Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
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Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
Коммерсантъ 10:30
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.
Мойка78 вчера в 11:33
Технологии
ИИ поможет подобрать интерьер с фотографий и видео
ComNews.ru 06:38
Футбол
«Ювентус» обошёл «МЮ» и попал в топ-3 клубов по подписчикам в Instagram
Число подписчиков «Ювентуса» в популярной социальной сети Instagram составляет уже 31,1 миллиона человек.
Евро-футбол.ру 17:37
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Общество
Tesla впервые предложила автострахование в США
Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.
ТАСС 19:36
Политика
СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
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79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
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Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
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Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
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Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
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Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Гаджеты
Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel
Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.
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Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
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