Футбол
Sport.ru«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
Одним из последних приобретений московского "Спартака" этим летом может стать нападающий турецкого "Галатасарая" Мбайе Дьяну. В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Игры
Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»
В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
Игромания.ру 14:15
Происшествия
В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву
В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам генпрокуратуры Украины об избрании экс-министру министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.
ФАН 12:57
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Футбол
«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»
Свободная Пресса вчера в 17:02
Общество
Опрос показал, как выросли траты россиян на сборы детей к школе
За последние два года траты родителей на подготовку детей к школе выросли почти в два раза, рассказали респонденты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о тратах россиян в связи с подготовкой детей к новому учебному.
Газета.Ru 14:09
Интернет
В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий
Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
Life.ru вчера в 17:46
Политика
В Италии начался финальный этап консультаций по выходу из кризиса
Президент Италии Серджо Маттарелла в 16.00 (17.00 мск) начал финальный, решающий этап второго раунда консультаций по выходу из правительственного кризиса, по завершении которого может объявить о вручении мандата на формирование нового правительства страны.
РИА Новости 10:24
Политика
Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал смерть дочери
Отец погибшей в Турции 12-летней девочки Андрис Лейкуцис прокомментировал смерть дочери. Об этом он рассказал в соцсети.
Газета.Ru 14:42
Общество
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
Татар-информ 01:28
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.
Ридус 14:38
Армия и оружие
В России разрабатывают принципиально новый вертолет
Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.
Политическая Экспертиза 01:04
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Зеленский снова позвал США в нормандский формат
Как передает пресс-служба офиса президента, в ходе этой встречи глава украинского государства заявил, что Украина приветствовала бы присоединение Штатов к нормандскому формату.
Евразия Daily 09:45
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Футбол
Алексис Санчес прилетел в Милан
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером».
Sportbox.RU 11:23
Политика
«Отрезать треть Рады». Зеленский хочет оставить 300 «депутанцев»
По сообщениям СМИ, Верховная Рада 9-го созыва на одном из первых заседаний намерена рассмотреть законопроект о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300.
Украина.ру 10:56
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Хоккей
Тренер: Гудачек начнет сезон в роли первого номера
Словацкий голкипер московского "Спартака" Юлиус Гудачек начнет сезон КХЛ в роли основного вратаря команды, сообщил тренер "красно-белых" Игорь Уланов.
РИА Новости 12:58
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало.
RT на русском 11:11
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24