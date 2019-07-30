Футбол

«Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру СамедовуRT на русском 13:06

Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к объявившему о завершении карьеры бывшему полузащитнику команды Александру Самедову.
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