Футбол
«Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру СамедовуRT на русском 13:06
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к объявившему о завершении карьеры бывшему полузащитнику команды Александру Самедову.
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«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney
Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
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Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
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Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
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Зеленский возглавит шествие по улицам Киева на День независимости
Ранее сообщалось, что Зеленский заменил военный парад в День независимости Украины на молебны.
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уволит генерального менеджера Пола Фентона после 14 месяцев работы, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо.
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По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
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Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
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Прошедшее 30 июля стало самым холодным днем месяца в Москве
Вторник в столице оказался самым холодным днем с начала июля, однако в среду стоит ждать еще более холодной погоды, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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