Футбол
«Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру СамедовуRT на русском 13:06
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к объявившему о завершении карьеры бывшему полузащитнику команды Александру Самедову.
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