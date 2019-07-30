Футбол
«Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру СамедовуRT на русском вчера в 13:06
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к объявившему о завершении карьеры бывшему полузащитнику команды Александру Самедову.
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Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Экономика
Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России
При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Города Приамурья уходят под воду, власти эвакуируют население
Гидрологи предупреждают, что вода в реке Томь может подняться ещё на метр и превысить отметку в 500 см.
Обновлено в 03:51
Политика
Минобороны Польши раскритиковало празднование Второй мировой войны вместе с Германией
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации совместных мероприятий с немцами в честь годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Польское телевидение.
Обновлено в 03:50
Общество
Академик РАН рассказал, когда вернется лето
Заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета академик РАНВладимир Мельников сообщил в беседе URA.RU, что теплая, характерная для лета погода вернется в российские регионы на смену нынешней «осенней» лишь на следующей неделе.
Обновлено в 03:10
Общество
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Электронный сервис «Одно окно» заработает в России для экспортеров
Экспортеров в России хотят избавить от бумажной волокиты. Для этого весь документооборот с органами власти переведут в электронный вид.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Музыка
Максима Фадеева обвинили в плагиате
Продюсер Максим Фадеев оказался в центре истории с плагиатом, в котором его обвинил бард Pashket V — Павел Петров.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии
"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
Обновлено в 03:59
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Выручка ГК «Мать и дитя» в 1 полугодии выросла на 10%
Количество родов в 1 полугодии 2019 года выросло на 6% г/г - до 3 679, выручка по этому направлению выросла на 5% г/г - до 1 129 млн руб.
Обновлено в 03:12