Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к объявившему о завершении карьеры бывшему полузащитнику команды Александру Самедову.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Происшествия Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому Напомним, авария произошла 28 июля в середине дня на 18-м км автодороги Байрамгулово — Новоандреевка.

Кино Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.

Политика Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.

Политика Спецпредставитель ООН по САР не приедет на переговоры в Нур-Султан Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на очередной раунд переговоров по САР в Нур-Султан по состоянию здоровья.

Экономика Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов 31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.

Хоккей Хенрик Лундквист: «Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня» Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского.

Политика Аваков призвал «кончать» Порошенко в рамках закона Глава МВД Украины Аваков после лживого интервью экс-президента Украины Порошенко украинским СМИ призвал разобраться с ним в рамках закона и не допустить насилия со стороны радикально настроенных слоев общества.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Армия и оружие В России испытывают БМД-2М с новым боевым модулем В России проходят испытания новой модификации машины БМД-2М с боевым модулем «Берег», сообщает 31 июля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Экономика Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Общество Россияне стали реже оставлять завещания Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Происшествия Офис «Единой России» подожгли в Новосибирске В ночь на понедельник, 29 июля, неустановленный мужчина поджег новосибирское отделение партии «Единая Россия».

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Порошенко заявил, что не собирается прятаться за границей Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен прятаться за границей.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.