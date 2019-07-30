Футбол
«Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру СамедовуRT на русском вчера в 13:06
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к объявившему о завершении карьеры бывшему полузащитнику команды Александру Самедову.
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Александр Самедов занял девятое место по количеству матчей в чемпионатах России
ProstoProSportвчера в 12:50
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Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, авария произошла 28 июля в середине дня на 18-м км автодороги Байрамгулово — Новоандреевка.
Обновлено вчера в 12:21
Кино
Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Спецпредставитель ООН по САР не приедет на переговоры в Нур-Султан
Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на очередной раунд переговоров по САР в Нур-Султан по состоянию здоровья.
Обновлено в 01:02
Экономика
Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов
31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.
Обновлено в 00:46
Хоккей
Хенрик Лундквист: «Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня»
Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского.
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Аваков призвал «кончать» Порошенко в рамках закона
Глава МВД Украины Аваков после лживого интервью экс-президента Украины Порошенко украинским СМИ призвал разобраться с ним в рамках закона и не допустить насилия со стороны радикально настроенных слоев общества.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие
В России испытывают БМД-2М с новым боевым модулем
В России проходят испытания новой модификации машины БМД-2М с боевым модулем «Берег», сообщает 31 июля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 00:43
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенную пенсию
Работающие пенсионеры начнут получать прибавку к пенсии с 1 августа.
Обновлено вчера в 04:33
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено вчера в 07:57
Общество
Россияне стали реже оставлять завещания
Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Обновлено в 00:38
Происшествия
Офис «Единой России» подожгли в Новосибирске
В ночь на понедельник, 29 июля, неустановленный мужчина поджег новосибирское отделение партии «Единая Россия».
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
Шюррле выбрал игровой номер в «Спартаке»
Обновлено в 00:33
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Порошенко заявил, что не собирается прятаться за границей
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен прятаться за границей.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Сроки краха Украины назвали в Киеве
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать.
Обновлено 29 июля в 23:06
Общество
Красноярский губернатор не видит смысла в тушении лесных пожаров
Обновлено 29 июля в 10:49