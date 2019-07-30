Футбол

«Спартак» пожелал удачи СамедовуProstoProSport 10:53

Московский «Спартак» в своем Instagram пожелал удачи полузащитнику полузащитнику Александру Самедову, который 30 июля объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» вспомнил достижения Самедова и пожелал ему удачи

Матч ТВ10:50

«Спартак» пожелал удачи Самедову, завершившему карьеру

Евро-футбол.ру11:21

«Спартак» пожелал удачи Самедову, который завершил карьеру

Чемпионат10:57

«Спартак» пожелал успехов Самедову, который объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс09:59

«Спартак» пожелал удачи Самедову, завершившему карьеру игрока

Sport24.ru10:25

«Спартак» вспомнил достижения Самедова и пожелал ему удачи

Sportbox.RU10:50

Анатолий Мещеряков: «На большем протяжении своего времени в „Локомотиве“ Самедов проявлял себя достойно»

Sports.ru06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол

Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»

Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Общество

11 человек погибли в Японии из-за жары

В Японии из-за аномальной жары погибли одиннадцать граждан.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест

Обновлено в 10:52
Игры

Новый рубеж: Sony отгрузила 100 млн консолей PlayStation 4

Sony выпустила новый отчёт за прошедший финансовый квартал, в котором она сообщила о преодолении важного рубежа: за прошлый квартал компания отгрузила ещё 3,2 млн копий PlayStation 4, и теперь общие отгрузки консоли от Sony превысили 100 млн копий.
Обновлено в 06:21
Общество

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна

Обновлено в 13:46
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика

Представитель Гуаидо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.
Обновлено в 13:05
Политика

Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили Ил-76 РФ около Эстонии

ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей из-за появления у границы Эстонии российского военного самолёта Ил-76.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество

Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл

Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от общего количества.
Обновлено в 11:38
Культура

«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек

Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Палмейрас» объявил о переходе футболиста Луиса Адриано из «Спартака»

Обновлено в 14:27
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Интернет

В России нашли альтернативу зарубежным приложениям

Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика

Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Политика

Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами»

Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".
Обновлено в 14:01
Футбол

Клуб из АПЛ предложил за форварда ЦСКА Чалова €15 млн

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН

Член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на дебатах мировых лидеров в ходе Генассамблеи ООН.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России

Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:39
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Политика

В ДНР заявили о фейках Киева о выдаче российских паспортов

В миграционной службе МВД Донецкой народной республики заявили о том, что власти Украины распространяют фейковые сведения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 13:15
Наука

Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании

Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев узнал о смерти отца только через год

Гоген Солнцев решил в очередной раз стать участником шоу "Прямой эфир" и рассказать о смерти своего отца.
Обновлено 28 июля в 02:25
ещё по теме
Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное