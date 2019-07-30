Футбол
«Спартак» пожелал удачи СамедовуProstoProSport 10:53
Московский «Спартак» в своем Instagram пожелал удачи полузащитнику полузащитнику Александру Самедову, который 30 июля объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Общество
11 человек погибли в Японии из-за жары
В Японии из-за аномальной жары погибли одиннадцать граждан.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Игры
Новый рубеж: Sony отгрузила 100 млн консолей PlayStation 4
Sony выпустила новый отчёт за прошедший финансовый квартал, в котором она сообщила о преодолении важного рубежа: за прошлый квартал компания отгрузила ещё 3,2 млн копий PlayStation 4, и теперь общие отгрузки консоли от Sony превысили 100 млн копий.
Обновлено в 06:21
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика
Представитель Гуаидо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым
Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.
Обновлено в 13:05
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили Ил-76 РФ около Эстонии
ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей из-за появления у границы Эстонии российского военного самолёта Ил-76.
Обновлено в 14:27
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл
Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от общего количества.
Обновлено в 11:38
Культура
«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек
Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы
Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Политика
Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами»
Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".
Обновлено в 14:01
Футбол
Клуб из АПЛ предложил за форварда ЦСКА Чалова €15 млн
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН
Член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на дебатах мировых лидеров в ходе Генассамблеи ООН.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России
Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:39
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.
Обновлено в 11:16
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Политика
В ДНР заявили о фейках Киева о выдаче российских паспортов
В миграционной службе МВД Донецкой народной республики заявили о том, что власти Украины распространяют фейковые сведения о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 13:15
Наука
Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании
Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев узнал о смерти отца только через год
Гоген Солнцев решил в очередной раз стать участником шоу "Прямой эфир" и рассказать о смерти своего отца.
Обновлено 28 июля в 02:25