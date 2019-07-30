Футбол

«Спартак» пожелал удачи СамедовуProstoProSport 10:53

Московский «Спартак» в своем Instagram пожелал удачи полузащитнику полузащитнику Александру Самедову, который 30 июля объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
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«Спартак» пожелал удачи Самедову, завершившему карьеру игрока

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