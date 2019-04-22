Футбол
«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рожденияГазета.Ru 19:01
Московский "Спартак" поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, передает "Советский спорт". Итальянскому специалисту исполнилось 55 лет. Он руководил командой с 2016 по 2018 год.
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Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Экономика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Общество
В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»
Обновлено в 17:44
Кино
Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть
Вторая серия восьмого, финального сезона, сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального релиза.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Общество
Неделя Тольятти: Новые заводы в городе, дачникам изменят плату за мусор, АВТОВАЗ попросил придумать название «Ладе»
Бизнесмены из других городов и стран открывают новые заводы в городе 16 апреля власти Тольятти провели встречу с руководством французской компании HEF с целью изучения возможностей запуска совместного предприятия на территории города.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Погибший самолет в Приморье достанут экскаватором
Чтобы поднять лежащий глубоко самолет, понадобится экскаватор и помощь добровольцев.
Обновлено в 13:13
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на выборах на Украине
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Екатеринбурге задержали активиста «бессрочного протеста»
Активистов, которые могли быть причастны к установке надгробий, арестовывали.
Обновлено в 19:51
Происшествия
В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали
В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Политика
Уровень поддержки Зеленского станет рекордом для независимой Украины
Если лидер партии «Слуга народа» сохранит этот уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным кандидатом в президенты в истории независимой Украины.
Обновлено в 16:26
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Политика
Порошенко отреагировал на данные экзитполов словами о Черчилле и Путине
Выступая в своем избирательном штабе, Порошенко прокомментировал результаты экзитполов, по результатам которых 72–73% набрал Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:27
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Экономика
Индустриализацию возвращают в повестку
Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.
Обновлено в 17:53