«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рожденияГазета.Ru 19:01

Московский "Спартак" поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, передает "Советский спорт". Итальянскому специалисту исполнилось 55 лет. Он руководил командой с 2016 по 2018 год.

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Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Экономика США утратили статус мирового гаранта сохранности золота Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.

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Религия Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).

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Общество Неделя Тольятти: Новые заводы в городе, дачникам изменят плату за мусор, АВТОВАЗ попросил придумать название «Ладе» Бизнесмены из других городов и стран открывают новые заводы в городе 16 апреля власти Тольятти провели встречу с руководством французской компании HEF с целью изучения возможностей запуска совместного предприятия на территории города.

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Армия и оружие Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.

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Авто На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.