Футбол

«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рожденияГазета.Ru 19:01

Московский "Спартак" поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, передает "Советский спорт". Итальянскому специалисту исполнилось 55 лет. Он руководил командой с 2016 по 2018 год.
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«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения

Газета.Ru19:01

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Матч ТВ18:20

«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летием

ProstoProSport17:40

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу — 55 лет

Sport24.ru17:53

«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

Soccer.ru17:22

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Чемпионат17:16

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу посвятили клип

Спорт-Экспресс17:07
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Итальянский футболист
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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