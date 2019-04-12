Футбол

«Спартак» поздравил Селихова с днём рожденияЧемпионат 17:47

Московский «Спартак» на своей странице в «Твиттере» поздравил голкипера команды Александра Селихова с днём рождения. Сегодня, 7 апреля, футболисту исполняется 25 лет.
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Селихов отреагировал на новость о конфликте с Кононовым (фото)

Советский спорт17:32

«Спартак» пожелал Селлихову в день рождения «здоровья и возвращения в строй»

Матч ТВ18:05

«Спартак» поздравил Селихова с днем рождения

Спорт-Экспресс18:14

«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения

Чемпионат17:47

Вратаря «Спартака» Селихова вынуждено заменили по ходу дерби с ЦСКА

РИА Новости13:37

Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец

Sport24.ru15:54

У Селихова оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца

Sports.ru16:00
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Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Обновлено в 17:25
Политика

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Политика

В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро

Обновлено в 14:34
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Гаджеты

Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone

Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.
Обновлено в 05:07
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Обновлено вчера в 16:26
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Происшествия

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Дании

В одном из районов Дании произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек, однако об их числе и состоянии здоровья пока информации нет, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 17:23
Политика

Трамп не стал читать доклад Мюллера

В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании

"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Авто

Названы 3 ошибки, которые сокращают ресурс двигателя

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено в 12:21
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Происшествия

В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Европе арестованы десятки албанских мафиози

На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
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Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
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