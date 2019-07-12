Футбол
«Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро»Бомбардир.ру 03:47
«Спартак» поздравил форварда своей команды Педро Рошу с забитым мячом в составе «Крузейро».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Гаджеты
ID-Cooling IS-50X: кулер для систем с ограниченным внутренним пространством
Компания ID-Cooling анонсировала низкопрофильный процессорный кулер IS-50X, подходящий для использования в компактных настольных системах.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Политика
Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Авто
Пикап Fiat Toro-2020: дизель теперь и в «базе», у новой топ-версии – кузов с крышкой
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
Тунис вышел в полуфинал Кубка африканских наций, разгромив Мадагаскар
Сборная Туниса вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В четвертьфинале Тунис встречался с командой Мадагаскара.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество
В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
СМИ упомянули Дубровского в уголовном деле о хищениях у РЖД
Дело о создании организованного преступного сообщества возбуждено 18 июня Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества, похитившего у РЖД сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:56
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга
Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Россиянка попала в психбольницу на Бали
На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Хаматову сравнили с сумасшедшим физиком-ядерщиком
Обновлено в 03:17
Происшествия
Белоярская АЭС отключила энергоблок N4 из-за срабатывания автоматики
Interfax-Russia.ru - Белоярская АЭС в ночь на пятницу отключила энергоблок N4 из-за срабатывания действия защиты электрического генератора, сообщает пресс-служба станции.
Обновлено в 03:35
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено 10 июля в 08:53
Происшествия
В детском лагере под Петербургом развратили семилетнего мальчика
В одном из детских лагерей Курортного района Петербурга двое неизвестных совершили развратные действия в отношении семилетнего мальчика.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
Обвинившую Неймара в изнасиловании модель подозревают в вымогательстве
В вымогательстве подозревают модель Нажилу Триндади, обвинившую в изнасиловании футболиста сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Обновлено в 03:48
Авто
Toyota разработает новый кроссовер
Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге
Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Опубликованы первые кадры с береговым ракетным комплексом «Рубеж-МЭ», который продемонстрировали на девятом Международном военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено 10 июля в 15:52
Авто
Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51