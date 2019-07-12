Московский «Спартак» отметил удачное выступление своего нападающего Педро Роши в четвертьфинальной игре Кубка Бразилии. Пресс-служба команды поздравила игрока, выступающего в данный момент на правах аренды за «Крузейро», с забитым мячом, опубликовав видеозапись гола на своей странице в Twitter.

«Спартак» поздравил Педро Рошу с голом в Кубке Бразилии

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