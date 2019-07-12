Футбол
«Спартак» поздравил Педро Рошу с голом в Кубке БразилииРБК 05:21
Московский «Спартак» отметил удачное выступление своего нападающего Педро Роши в четвертьфинальной игре Кубка Бразилии. Пресс-служба команды поздравила игрока, выступающего в данный момент на правах аренды за «Крузейро», с забитым мячом, опубликовав видеозапись гола на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
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В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским
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В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева
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Кино
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Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
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Виноделы Грузии провели митинг после высказываний гендиректора «Рустави 2» про вино
Несколько десятков грузинских виноделов в пятницу провели акцию протеста у Гомборского перевала (край Кахети), требуя извинений от гендиректора оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии за его нецензурные высказывания по поводу грузинских вин и минеральной воды.
Обновлено в 09:49
Кино
Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер»
В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера
Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Политика
Украинский телеведущий обматерил Путина
Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.
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Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
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Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
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Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
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