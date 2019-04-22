«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.

Музыка Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Энергетика WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.

Происшествия Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Армия и оружие Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Политика Митрополит Онуфрий пообещал Зеленскому поддержку со стороны УПЦ Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы украинского государства по итогам второго тура, в котором он разгромно победил Петра Порошенко.

Общество Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.

Общество В Екатеринбурге требуют снести памятник Ленину В Екатеринбурге активисты потребовали снести памятник советскому вождю Владимиру Ленину в центре города.

Энергетика «Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа «Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа, что на 0,5% меньше показателя добычи в 2018 году.

Шоу-бизнес 24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Разумеется, одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений.

Хоккей Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо попрощался с Россией Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо попрощался с командой. Его контракт истекает 30 апреля нынешнего года.

Политика Порошенко победил лишь в одной области Украины Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Политика Совет Федерации остался без Интернета В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.

Общество В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.

Спорт Загитова показала видео выступления ее собаки на льду Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».