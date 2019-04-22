Футбол

«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
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«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения

Газета.Ruвчера в 19:01

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Матч ТВвчера в 18:20

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Чемпионатвчера в 17:16

«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летием

ProstoProSportвчера в 17:40

«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

Soccer.ruвчера в 17:22

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу — 55 лет

Sport24.ruвчера в 17:53

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу посвятили клип

Спорт-Экспрессвчера в 17:07
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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