«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Спорт день за днем

Политика Зеленского пригласили посетить Крым Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.

Происшествия Россиянка поела суши и впала в кому В Белове Кемеровской области местная жительница съела суши в одном из городских кафе и попала в больницу.

Футбол Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).

Культура «Открытие холдинг» выйдет из капитала компании, реконструирующей кинотеатр «Художественный» Акционеры "Открытие холдинга" приняли решение выйти из капитала АО "Художественный", управляющего одноименным кинотеатром в Москве, свидетельствуют материалы холдинга.

Происшествия Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Общество Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.

Политика Новым президентом украины избрали Владимира Зеленского Жители Украины возлагают на нового президента большие надежды.

Политика В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.

Культура 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Политика США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.

Гаджеты Повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя Даже хороший гаджет, приобретенный за немалую сумму, быстро выйдет из строя, если допустить эти ошибки.

Гаджеты Составлен рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.

Политика Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля.

Общество Москва стала лидером среди регионов по низкому уровню безработицы Москва занимает первое место среди регионов России по низкому уровню безработицы, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Армия и оружие Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».

Общество Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.

Происшествия В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.

Происшествия Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.

Шоу-бизнес Игривая кокетка: Кейт Миддлтон веселилась с мужем на пасхальной службе Кейт Миддлтон вместе с супругом Уильямом, принцем Гарри и королевой Елизаветой посетила праздничную пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзоре.

Происшествия Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.