«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

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Общество Более 400 человек в Хабаровском крае расселят из аварийного жилья Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Хабаровскому краю 262 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит расселить свыше 150 жилых помещений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Происшествия Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста «Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.

Авто В России заметно упали продажи люксовых автомобилей В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.

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Космос SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

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Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.