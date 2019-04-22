«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Происшествия В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».

Авто Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.

Культура Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.

Происшествия В Шереметьево пассажира не пустили в самолет из-за нецензурной брани По его словам, члены экипажа подтвердили прибывшему наряду, что один из пассажиров прилюдно безадресно выражался нецензурной бранью.

Общество Учителей Саратова заставляют участвовать в акции «Бессмертный полк» Учителя жалуются, что участвовать в акции «Бессмертный полк» заставляют и их самих, и школьников.В прошлом году на шествие в Саратове, по оценке организаторов, пришло около 50 тыс. человек, однако затем выяснилось, что, к примеру, сотрудникам подразделений МЧС региона была спущена разнарядка по распоряжению теперь уже экс-начальника регионального управления Игоря Качева.

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Политика Мизулина назвала запрет признаком свободы Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.

Политика Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.

Экономика Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Политика Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.

Политика Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ Совет Федерации сегодня на заседании одобрил закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.

Экономика ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.

Здоровье Игорь Артамонов нагрянул в областную клиническую больницу с проверкой В понедельник, 22 апреля, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал работу поликлиники в областной клинической больнице.

Гаджеты В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.

Политика Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.

Политика Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.

Футбол А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.

Энергетика «Газпром» сменил глав «Газпром проектирования» и «Газ-Ойл» Олег Андреев назначен заместителем начальника департамента 307, который курирует добычу углеводородов, Владимир Вагарин стал генеральным директором "Газпром проектирования" и заместителем генерального директора "Газпром инвеста", а Сергей Иванин - генеральным директором "Газ-Ойл".