Футбол

«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
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Каррера по-русски поблагодарил за поздравления

Спорт-Экспресс10:51

Дочь Карреры поздравила отца с днем рождения и поделилась уникальными снимками

Газета.Ru07:18

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Чемпионатвчера в 17:16

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу — 55 лет

Sport24.ruвчера в 17:53

«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летием

ProstoProSportвчера в 17:40

«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

Soccer.ruвчера в 17:22

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Матч ТВвчера в 18:20
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Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
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Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
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Мизулина назвала запрет признаком свободы

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Обновлено в 09:03
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

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Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

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Политика

Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

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Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
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Игорь Артамонов нагрянул в областную клиническую больницу с проверкой

В понедельник, 22 апреля, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал работу поликлиники в областной клинической больнице.
Обновлено в 07:34
Гаджеты

В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s

В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
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Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

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Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
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Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

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Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП

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Футбол

А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
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Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Панкисском ущелье возник из-за строительства малой гидроэлектростанции «Хадори 3». В беспорядках пострадали 17 местных жителей и 38 сотрудников полиции.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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