Футбол

«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
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Газета.Ru07:18

Такого Массимо вы тоже не видели. Франческа Каррера поздравила отца с днем рождения уникальным фото

Спорт-Экспресс07:48

«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

Soccer.ruвчера в 17:22

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу — 55 лет

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ProstoProSportвчера в 17:40

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Матч ТВвчера в 18:20

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Чемпионатвчера в 17:16
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика

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Вышел трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым

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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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