Футбол
«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26
Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
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