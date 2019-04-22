«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

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Политика Эксперт рассказал, как изменятся отношения Украины и РФ при Зеленском Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский дал примерный прогноз, какие изменения могут ожидать взаимоотношения Украины и России, если на пост президента выберут Владимира Зеленского.

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