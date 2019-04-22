Футбол

«Спартак» поздравил Карреру с днем рожденияБомбардир.ру 01:26

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Московский клуб поздравил итальянского специалиста специальным видеороликом на своем YouTube-канале. Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Такого Массимо вы не видели. Мартина Каррера поздравила отца с днем рождения уникальным фото

Спорт-Экспресс05:38

«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения

Газета.Ruвчера в 19:01

«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

Soccer.ruвчера в 17:22

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу — 55 лет

Sport24.ruвчера в 17:53

«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летием

ProstoProSportвчера в 17:40

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Матч ТВвчера в 18:20

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Чемпионатвчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Эксперт рассказал, как изменятся отношения Украины и РФ при Зеленском

Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский дал примерный прогноз, какие изменения могут ожидать взаимоотношения Украины и России, если на пост президента выберут Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы

Обновлено вчера в 02:23
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Экономика

Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Экономика

Банки готовят план против санкций

Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 17:53
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Финансы

Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 09:47
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман, курирующая в республике развитие городской среды и обустройство общественных пространств, и режиссер Тимур Бекмамбетов в понедельник поженились в казанском ЗАГСе в центре семьи "Казан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова.
Обновлено в 05:13
Политика

На Шри-Ланке после терактов введут режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена введет в стране режим чрезвычайного положения в связи с терактами.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Культура

Гран-при премии имени Курехина взял перфоманс «Страсти по Мартену»

Обновлено в 06:38
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Общество

Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +22 °С к концу недели

Ранее стало известно, что в Москве 22 апреля ожидается до +19 °С.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин восхитил поклонников фотографией детей с веточками вербы

Освятил веточки вербы и Максим Галкин вместе со своими детьми Лизой и Гарри.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное