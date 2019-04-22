Футбол

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликомЧемпионат вчера в 17:16

Московский «Спартак» поздравил с 55-летием бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.
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Каррера по-русски поблагодарил за поздравления с днем рождения

ProstoProSport11:55

Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днем рождения

Sport24.ru11:32

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Чемпионатвчера в 17:16

Дочь Карреры поздравила отца с днем рождения и поделилась уникальными снимками

Газета.Ru07:18

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Матч ТВвчера в 18:20

«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

Soccer.ruвчера в 17:22

Каррера по-русски поблагодарил за поздравления

Спорт-Экспресс10:51
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Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле

Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы

Потасовка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 11:29
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Обрушение жилого дома в Стамбуле попало на видео

Четырехэтажное жилое здание в Стамбуле обрушилось из-за оползня, сообщает Hurriet Daily News.
Обновлено в 11:45
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Гаджеты

Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли

Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:04
Экономика

Выручка Huawei в I квартале выросла на 39%

Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei по итогам первого квартала текущего года выросла на 39% в годовом выражении и составила 179,7 млрд юаней (порядка $26,8 млрд).
Обновлено в 08:40
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215

Обновлено вчера в 09:47
Здоровье

Число кабинетов гериатрии увеличится на Ставрополье

Для решения дальнейшей задачи по увеличению продолжительности жизни в регионе в 2020 году Ставропольский край планирует вступить в пилотный проект по гериатрии.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина выступила на Форуме безопасного интернета, прошедшем в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в понедельник.
Обновлено в 09:03
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

На российском рынке продажи Kia Soul третьего поколения стартуют 3 июня.
Обновлено в 06:18
Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за лисы на полосе

Обновлено в 08:44
Космос

В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Здоровье

От укусов клещей уже пострадали более 200 жителей Липецкой области

Среди пострадавших от укусов клещей - 82 ребенка На 18 апреля в медицинские учреждения с жалобой на укус клеща обратились 216 человек, сообщает Роспотребнадзор Липецкой области.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Вертолет вылетел на тушение пожара в СНТ в Нижегородской области

Обновлено в 08:52
Политика

Пензенский губернатор поделился снимком с Владимиром Путиным

Обновлено в 08:09
Политика

Порошенко хочет стать президентом Украины на следующих выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Футбол

Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша

Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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