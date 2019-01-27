Футбол
«Спартак» поздравил Глушакова с днём рожденияНева Спорт 01:58
Московский «Спартак» поздравил капитана команды Дениса Глушакова с днём рождения. 27 января полузащитнику команды исполняется 32 года. Поздравление опубликовано в официальном «Твиттере» клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Глава подмосковного СПЧ пояснила свои слова о бюджете
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста.
Обновлено в 02:59
Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасности
«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Происшествия
По делу о взрыве газа задержали арендатора кафе в Саратовской области
Арендатор кафе «Рандеву» в Саратовской области, где 26 января от взрыва газового котла пострадали 40 человек и один погиб, арестована, сообщил СКР.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Локализован пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на металлургическом комбинате в Магнитогорске.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Париже похитили посвященную памяти жертв терактов работу Бэнкси
Посвященная памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года картина уличного художника Бэнкси украдена из концертного зала «Батаклан» в Париже.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено в 02:49
Общество
Высота сугробов в Москве достигла 44 см
В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см. Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Водитель квадроцикла насмерть сбил ребенка в Домодедове
"Около 09:00 мск на улице Южная в микрорайоне Барыбино в Домодедове водитель квадроцикла сбил ребенка, который скончался", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 04:06
Происшествия
На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви
В результате погибли 19 человек, еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:15
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада
Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Япония: последователи известной секты не дремлют
Отправитель некоторых писем подписался Сёко Асахара, тем же именем, которое носил казненный в прошлом году основатель культа «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области
В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов
Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Общество
Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов
Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Курганской области
Пожар в частном деревянном доме произошел в деревне Раздольное Юргамышского района Курганской области, погибли трое малолетних детей.
Обновлено в 00:23
Политика
В Раде рассказали о газовом обмане ЕС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Военного атташе Венесуэлы обвинили в измене
Минобороны Венесуэлы обвинило военного атташе страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильву в измене родине.
Обновлено в 00:15
Общество
Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Наука
Ученые создали подушку против храпа
Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека
Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека. Об этом сообщил начальник полиции города Питер Ньюшем.
Обновлено в 02:45
Транспорт
По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов
Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Обновлено в 02:02
Наука
Названа польза ежедневного употребления аспирина
Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Число пострадавших в подмосковных ДТП растет
В результате пяти ДТП на подмосковных трассах пострадали девять человек.
Обновлено в 03:25
Политика
В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 02:34
Кино
Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями»
В 2016 году вышла одноименная комедия. Новая картина станет продолжением оригинальных "Охотников".
Обновлено в 01:22
Авто
Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено 25 января в 10:57
Авто
Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз
Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.
Обновлено в 01:35