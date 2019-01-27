Футбол

«Спартак» поздравил Глушакова с днем рожденияСпорт-Экспресс вчера в 16:54

"Спартак" поздравил с днем рождения капитана команды Дениса Глушакова. Сегодня полузащитнику исполняется 32 года.
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Федун приехал на тренировку и поздравил Глушакова с днем рождения

ProstoProSport03:33

Денис Глушаков: «Мама, спасибо за жизнь»

Матч ТВ03:08

«Спартак» пожелал в день рождения Глушакову семейного благополучия. У футболиста идет бракоразводный процесс с женой

Бомбардир.рувчера в 17:22

Федун приехал на тренировку «Спартака» и поздравил Глушакова с 32-летием

Чемпионат03:10

Игроки «Спартака» поздравили Глушакова и Ломовицкого с днем рождения

Sports.ru03:49

«Спартак» пожелал Глушакову семейного благополучия. Футболист со скандалом разводится с женой

Sport24.ruвчера в 16:58

Что бы тебе сказал Глушаков? Тест «СЭ»

Спорт-Экспресс04:25
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Общество

Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о вкладе россиян в бюджет

Марина Юденич, председатель Совета по правам человека (СПЧ) в Подмосковье, на своей странице в Facebook пояснила, что ее слова о вложениях россиян в бюджет были вырваны из контекста.
Обновлено в 05:21
Общество

Умер глава московского департамента региональной безопасности

«В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:28
Единоборства

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Японии ряд компаний получили письма с подозрительным порошком

По данным телеканала NHK, конверты с порошком были получены фармацевтическими компаниями в Токио и Осаке, продовольственной компанией в Саппоро, а также изданием одной из токийских газет.
Обновлено в 05:20
Политика

Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда

Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

После взрыва в кафе под Саратовом задержан арендатор помещения

Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы в Саратовской области произошел 26 января около шести часов вечера по местному времени.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Петербуржца задержали за шутку о бомбе в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково полицейские задержали мужчину, который заявил, что несет в сумке бомбу.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 02:34
Политика

В Раде рассказали о газовом обмане ЕС

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Несколько человек ранены в стычках с полицией в Париже

Несколько человек получили ранения в результате столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

На Филиппинах 19 человек погибли в результате взрывов возле церкви

В результате погибли 19 человек, еще 48 получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:15
Наука

Ученые создали подушку против храпа

Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 01:00
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован

Спасатели локализовали возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате. На одном из участков пожар ликвидирован.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Трое детей погибли во время пожара в Курганской области

Во время пожара в частном доме в Курганской области погибли трое малолетних детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Москве не подтвердили информацию о пожаре на теплоходе

Столичные спасатели не подтверждают информацию о пожаре на теплоходе в акватории Москва-реки.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

США и Канада поднимали в воздух самолеты из-за полета Ту-160 в Арктике

Несколько военных самолетов ВВС США и Канады поднимали в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства Канады, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).
Обновлено в 01:29
Происшествия

Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области

В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Израиле задержали российского туриста за запуск дрона у аэропорта

Израильская полиция задержала туриста из России по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива, сообщили в воскресенье правоохранительные органы.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин подписал указ о переименовании военных кафедр

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов на военные учебные центры, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 02:49
Транспорт

По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали не менее 50 человек

В результате обрушения дамбы в Бразилии погибли не менее 50 человек.
Обновлено 25 января в 20:43
Наука

Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления аспирина

Ежедневный прием аспирина способен повысить выживаемость онкобольных в среднем на 78%, заявили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов

Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.
Обновлено в 00:12
Происшествия

СМИ сообщили об экстренной посадке самолета во Внуково

Лайнер авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 04:04
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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