Футбол
«Спартак» поздравил Глушакова с днем рожденияСпорт-Экспресс вчера в 16:54
"Спартак" поздравил с днем рождения капитана команды Дениса Глушакова. Сегодня полузащитнику исполняется 32 года.
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«Спартак» поздравил Глушакова с 32-летием: «Желаем ярких побед в составе красно-белых!»
ProstoProSportвчера в 23:08
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Единоборства
Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19
Число погибших в результате взрыва в церкви на Филиппинах увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
Трое детей погибли при пожаре в Курганской области, их матери удалось спастись, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Обновлено в 00:31
Транспорт
В московских аэропортах отменены и задержаны более 40 рейсов
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом
Взрыв в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода
В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Военный атташе Венесуэлы в США заявил о признании Гуаидо президентом
Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва разорвал отношения с правительством президента Николаса Мадуро и заявил о признании Хуана Гуаидо временным президентом страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Названы пять самых интересных китайских кроссоверов
Обновлено вчера в 10:19
Наука
Ученые: Аспирин и ибупрофен резко повышают выживаемость при раке
Ученые из Калифорнийского университета провели исследования, в результате которых выяснилось, что популярные обезболивающие аспирин и ибупрофен способны резко повысить выживаемость при раке.
Обновлено 25 января в 11:08
Армия и оружие
Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160
Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда
Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Общество
Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»
Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ против демонстрантов, пришедших на акцию «жёлтая ночь» на площади Республики.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова
Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Для российских военных создан индивидуальный комплекс разведки «Глаз»
Индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы, разработали российские ученые.
Обновлено вчера в 18:21
Хоккей
Cтоличный дивизион стал победителем Матча звёзд НХЛ 2019 года
Обновлено в 00:14
Общество
Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati будет продан на eBay
Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati Quattroporte Tipo 107 будет продан на eBay.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов
Неизвестные похитили из концертного зала "Батаклан" работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания.
Обновлено вчера в 16:32
Наука
Ученые создали подушку против храпа
Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Mirror: муж Елизаветы II извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной
Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип извинился перед женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами
Ураганный ветер перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету, а также поднял в воздух трап.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
В Раде рассказали о газовом обмане ЕС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 1 Plus
Обновлено в 01:05
Общество
Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье
Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.
Обновлено вчера в 08:13