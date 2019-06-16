Футбол

«Спартак» поздравил Фернанду с рождением дочериСпорт-Экспресс 10:08

В семье полузащитника "Спартака" Фернанду родилась дочь, сообщает официальный сайт красно-белых.
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У полузащитника «Спартака» Фернандо родилась дочь

Советский спорт11:20

В семье хавбека «Спартака» Фернандо родилась дочка

Чемпионат11:38

У Фернандо родилась дочь

РИА Новости10:36

У игрока «Спартака» родилась дочь

News.ru10:52

Милота дня. Фернанду с супругой и новорожденной дочкой

Спорт-Экспресс12:13

«Спартак» поздравил Фернандо с пополнением в семье

Матч ТВ10:21

«Спартак» поздравил Фернандо с пополнением в семье

Sportbox.RU10:21
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Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Обновлено вчера в 15:39
Общество

Первый рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч

Обновлено в 19:00
Единоборства

Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Общество

Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию

Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

При обстреле поселения на юге Алеппо погибли 12 мирных жителей

Обновлено в 18:35
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Футбол

Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Экономика

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Авто

Умелец поставил на «УАЗ» двигатель двигатель от Toyota Land Cruiser

Обновлено в 14:54
Космос

Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида

Обновлено вчера в 04:46
Политика

Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй

Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Политика

Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Политика

Помпео не исключил использования военной силы против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Тегерана, в том числе военный.
Обновлено в 19:52
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Общество

Россия получит тосканские вливания

Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Происшествия

В Аргентине и Уругвае произошли массовые отключения электричества

Обновлено в 07:42
Политика

Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Спорт

Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»

Обновлено в 16:08
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено вчера в 07:42
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории «ДСП»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выпустил распоряжение, которым отнес всю информацию о состоянии российской орбитальной группировки к категории "ДСП" (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:04
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Спорт

Шубенков в падении взял золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в драматичной борьбе стал победителем этапа "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами в Рабате, Марокко.
Обновлено в 16:40
Экономика

Американцам не хватает денег, образования и равенства

Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
Обновлено в 14:47
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Здоровье

Взрослых и детей в ногликской поликлинике отправили в одну регистратуру

В поликлинике объединили детскую и взрослую регистратуры в одну - единую, которая расположилась на территории детского отделения.
Обновлено в 19:43
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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