Футбол
«Спартак» поздравил Фернанду с рождением дочериСпорт-Экспресс 10:08
В семье полузащитника "Спартака" Фернанду родилась дочь, сообщает официальный сайт красно-белых.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:47, Вашингтон
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Обновлено вчера в 15:39
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Общество
Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию
Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Космос
Зонд OSIRIS-REx вышел на рекордно низкую орбиту вокруг астероида
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Политика
Помпео не исключил использования военной силы против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Тегерана, в том числе военный.
Обновлено в 19:52
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Общество
Россия получит тосканские вливания
Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Спорт
Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»
Обновлено в 16:08
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено вчера в 07:42
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории «ДСП»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выпустил распоряжение, которым отнес всю информацию о состоянии российской орбитальной группировки к категории "ДСП" (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:04
Спорт
Шубенков в падении взял золото на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Российский легкоатлет Сергей Шубенков в драматичной борьбе стал победителем этапа "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 метров с барьерами в Рабате, Марокко.
Обновлено в 16:40
Экономика
Американцам не хватает денег, образования и равенства
Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
Обновлено в 14:47
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Здоровье
Взрослых и детей в ногликской поликлинике отправили в одну регистратуру
В поликлинике объединили детскую и взрослую регистратуры в одну - единую, которая расположилась на территории детского отделения.
Обновлено в 19:43