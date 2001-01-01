Футбол

«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения
Спорт-Экспресс
вчера в 16:01

"Спартак" поздравил с 25-летием защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикию. Футболист защищает цвета московского клуба с 2017-го года.
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

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«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения. Видео

Спорт-Экспресс07:31

«Крылья Советов» поздравили Конюхова с днем рождения

Матч ТВ07:13

«Крылья Советов» поздравили Конюхова с днем рождения

Sportbox.RU07:13

Футбольный клуб «Спартак» поздравил Джикию с днём рождения

RT на русском01:27
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Футбол

Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции

Говоря о выездном матче группового этапа Лиги наций, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции заверил, что поражение от шведов стало не обидным, а заслуженным, поскольку скандинавы играли более качественно.
Обновлено в 05:54
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:59
Футбол

Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права

Главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:48
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 08:15
Футбол

Касильяс летом может перейти в клуб МЛС

Голкипер «Порту» Икер Касильяс летом 2019 года может сменить клуб.
Обновлено в 08:45
Футбол

Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны

Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 08:21
Футбол

Лопетеги может возглавить сборную США

Лопетеги был уволен из «Реала» 29 октября после поражения от «Барселоны» (1:5). До мадридского клуба Лопетеги работал в сборной Испании, откуда был уволен за день до старта ЧМ-2018.
Обновлено в 07:47
Футбол

Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 08:40
Футбол

Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Зенит» претендует на защитника «Краснодара»

Обновлено в 08:51
Футбол

МакКарти может снова возглавить Ирландию

Ирландец уже занимал эту должность в период с 1996 по 2002 год. Сейчас МакКарти находится без работы после увольнения из "Ипсвича".
Обновлено в 09:00
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Обновлено в 06:01
Футбол

Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 08:31
Футбол

Игроки сборной Израиля во время гимнов отдали куртки замерзающим детям

Во время церемонии исполнения гимнов израильские игроки сняли с себя куртки и надели их на замерзающих детей.
Обновлено в 08:10
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