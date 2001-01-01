"Спартак" поздравил с 25-летием защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикию. Футболист защищает цвета московского клуба с 2017-го года.

Футбол Футбол Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции Говоря о выездном матче группового этапа Лиги наций, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции заверил, что поражение от шведов стало не обидным, а заслуженным, поскольку скандинавы играли более качественно.

Футбол Футбол Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права Главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.

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